Стали известны подробности свадебного платья невесты принца Гарри

Платье для невесты британского принца Гарри Меган Маркл шьют Ralph & Russo и обойдется оно в 100 тыс. фунтов, выяснили СМИ.

Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри платье от британских кутюрье Ralph & Russo, сообщила Daily Mail со ссылкой на источники в королевских и модных кругах.

Сообщается, что стоимость платья оценивается в 100 тыс. фунтов стерлингов.

Маркл пройдет в этом платье в часовне Святого Георгия и останется на прием в Виндзорском замке.

Уточняется, что это одно из двух платьев, которые Маркл наденет на свадьбу.

Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл может обойтись в 45 млн долларов. Основная часть суммы будет потрачена на обеспечение безопасности.

На торжество приглашено более 2,6 тыс. человек. Однако молодожены не стали приглашать «хорошего друга», экс-президента США Барака Обаму во избежание «дипломатического скандала».