Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл может обойтись в 45 млн долларов, пишет Page Six со ссылкой на компанию по организации свадеб.

Основная часть средств будет потрачена на обеспечение безопасности. Также ожидается, что на платье Маркл, цветы, еду и напитки уйдет около 1,4 млн долларов, передает RT.

Кроме того, издержки могут быть связаны с тем, что Виндзорский замок будет закрыт в течение дня, а также с большим числом правоохранителей, которые будут присутствовать на мероприятии.

Свадьба, назначенная на 19 мая 2018 года, состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Принц Гарри и его невеста пригласили на торжество 2 тыс. 640 представителей общественности.