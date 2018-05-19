Елизавета II сделала королевский подарок принцу Гарри

После свадьбы британский принц Гарри и его избранница Меган Маркл получат титулы герцога и герцогини Сассекских, сообщил Кенсингтонский дворец.

«Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри станет Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской», – передает сообщение РИА «Новости».

Титул графа Дамбартонского будет использоваться в Шотландии, барон Килкил – в Северной Ирландии.

Напомним, принц Гарри и бывшая актриса Маркл обвенчаются в субботу, церемония начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень (14.00 мск). В мероприятии примут участие более 2 тыс. 600 человек.

Ранее сообщалось, что отец Меган Маркл – Томас Маркл – не будет присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри. К алтарю Маркл поведет принц Уэльский Чарльз.