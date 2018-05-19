Главный редактор радиовещания ВГТРК извинился за запрет петь про Христа

Главный редактор радиовещания ВГТРК Андрей Медведев принес извинения в связи с запретом детской группе театра Покровского петь фрагменты из «Ростовского действия» на «Радио Россия».

Об этом Медведев написал в комментариях к записи музыканта и певицы Александры Ярчевской, сообщившей об инциденте.

Он удивился тому, что Ярчевская сразу не обратилась к нему или кому-либо из руководителей в связи с этой ситуацией.

«Однако, поведение девушки, если все описанное Вами имело место, и правда, трудно назвать приемлемым. Приношу Вам и вашим ребятам извинения от себя лично. С ситуацией разберусь. Все выясню и Вам сообщу, в чем на самом деле была проблема», – написал Медведев.

Он также посетовал на то, «как рьяно некоторые комментаторы принялись говорить, что «Радио России» испытывает какую-то особую нелюбовь к Вере и Православию, а также был удивлен, что некоторые нашли изъян в фамилии и национальности продюсера».

«Это весьма прискорбно, читать подобные высказывания», – заключил главред радиовещания ВГТРК.

Ранее сообщалось, что детской группе театра Покровского запретили петь на «Радио Россия» фрагменты из «Ростовского действия», так как на радио запрещена «пропаганда христианства», а в песнях присутствует слово «Христос».