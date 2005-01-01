Свадьба принца Гарри и Меган Маркл началась в Британии

Церемония венчания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл началась в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Трансляция мероприятия ведется соцсетью «Одноклассники».

На церемонии прибыли бывший футболист Дэвид Бэкхем с женой-модельером Викторией, актер Джордж Клуни с женой-юристом Амаль, передает РИА «Новости».

Отмечается, Бэкхемы и Клуни – близкие друзья принца Гарри.

Также прибыл известный британский певец сэр Элтон Джон, друг покойной матери принца Гарри принцессы Дианы.

Кроме того, приглашения на свадьбу получили теннисистка Серена Уильямс и ее муж, основатель социальной сети Reddit Aлексис Оганян, младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, бывшая девушка принца Гарри – Челси Дэви, с которой его связывали многолетние отношения и которую британские таблоиды в свое время прочили ему в жены.

Среди гостей невесты также немало узнаваемых лиц, в первую очередь, актеры – ее коллеги по сериалу «Форс-мажоры» (Suits).

Всего в мероприятии принимают участие более 2 тыс. 600 человек. Отец Меган Маркл – Томас Маркл – не будет присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри. К алтарю Маркл поведет принц Уэльский Чарльз.

В субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и его избраннице Меган Маркл с наилучшими пожеланиями.

Ранее сообщалось о том, какие титулы получат принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы.