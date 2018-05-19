В конгрессе США необычно объяснили повышение уровня океана

Американский конгрессмен Мо Брукс заявил на слушаниях по экологии, что уровень океана повышается из-за падения в него скал и почвы.

В ходе слушаний в конгрессе ученый-климатолог Филип Даффи отвечал на вопросы о климате; в частности, он заявил, что уровень мирового океана растет сейчас в четыре раза быстрее, чем 100 лет назад, передает РИА «Новости».

Тогда конгрессмен от Алабамы Брукс заявил, что в этом повинна среди прочего эрозия почвы.

«Каждый раз, когда почва или скала или все такое оказывается в море, это заставляет уровень моря подниматься, поскольку в океане остается меньше пространства, а дно повышается», – заявил конгрессмен.

Исследователь ответил на это, что подобный эффект крайне незначителен по сравнению с эффектом от деятельности человека, которая приводит к таянию льдов вокруг полюсов.

Напомним, ряд членов Республиканской партии США публично выражают сомнение в существовании человеческого фактора в глобальном потеплении или называют его незначительным.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп подтвердил выход своей страны из Парижского соглашения по климату. Метеорологи оценили последствия этого решения.