Шииты победили на выборах в Ираке

Оппозиционный блок «Ас-Сайрун», возглавляемый радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, одержал победу на парламентских выборах в Ираке, сообщает местный избирком.

Высшая независимая избирательная комиссия объявила в субботу окончательные итоги голосования, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

«Ас-Сайрун» получает 54 места в парламенте, коалиция «Фатх», возглавляемая командиром шиитского ополчения Хади аль-Амири – 47 мест. 41 место досталось коалиции «Наср» премьер-министра Хейдара аль-Абади, 25 – «Государству закона» вице-президента Нури аль-Малики.

Как отмечают эксперты, ас-Садр не устраивает ни Тегеран, ни Вашингтон: проповедник придерживается антиамериканских взглядов, но пытается дистанцироваться от Тегерана.