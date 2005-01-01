Россия призвала не дать США развалить ОЗХО

ОЗХО угрожает окончательный раскол, который приведет к прекращению нормального функционирования организации, заявил постпред России Александр Шульгин.

Москва призвала отклонить созыв специальной сессии Конференции государств – участников ОЗХО, назвав подобную инициативу «деструктивной». Шульгин подчеркнул необходимость предотвратить «негативный сценарий, навязываемый группой стран», которые хотят видеть ОЗХО «своей послушную марионеткой», передает ТАСС.

Он сообщил, что «самыми активными проводниками» этой «глубоко ущербной инициативы» являются США.

Шульгин заявил, что Вашингтон «методично попирает все нормы международного права», несет ответственность за «кризисы в различных регионах мира», а также проводит «военные интервенции» без санкции СБ ООН.

По словам постпреда России, США нельзя назвать «договороспособным государством», учитывая, с какой легкостью Вашингтон в одностороннем порядке разрывает многосторонние соглашения. В частности, речь идет о Парижском соглашении по климату и ядерной сделке с Ираном. Теперь под угрозой оказалась Конвенция о запрещении химического оружия, сказал Шульгин.

Как заявил Шульгин, сейчас США ведут «обработку» потенциальных единомышленников.

При этом Россия готова «согласиться лишь с одним из продвигаемых рядом западных государств тезисов – основанный на КЗХО глобальный режим нераспространения химического оружия действительно находится в состоянии глубокого кризиса и нуждается в защите».

«Но суть кризиса мы видим абсолютно по-разному», – заявил российский дипломат.