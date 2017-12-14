Постпред США при ОЗХО «ложился костьми», чтобы не пустить партнеров на брифинг России

Постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «ложился костьми», чтобы его коллеги не пришли на организованный Россией и Сирией брифинг по ситуации в городе Дума, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

Шульгин заявил, что «западных партнеров на брифинге как таковых не было»: «ни французов, ни американцев, ни англичан», передает РИА «Новости».

«Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», – сказал он.

По мнению постпреда России при ОЗХО, США «боятся посмотреть правде в глаза, боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь».

Напомним, в штаб-квартире ОЗХО в Гааге прошел совместный брифинг представителей постпредства России при ОЗХО и свидетелей срежиссированной «химатаки» в сирийской Думе.

Заместитель постпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Абейд накануне заявил: «В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Дауна в Солсбери, не из другого места, а из Солсбери».