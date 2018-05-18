На пермском аэродроме загорелся Миг-31

На аэродроме в Пермском крае загорелся правый двигатель самолета МиГ-31, движущегося по взлетно-посадочной полосе.

«18 мая около 17.30 мск на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета», – сообщила пресс-служба Центрального военного округа, передает РИА «Новости».

В инциденте никто не пострадал. Отмечено, что самолет был без боекомплекта.

Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара.