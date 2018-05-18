Скотленд-Ярд заявил о продолжении расследования дела Скрипалей

Расследование инцидента в Солсбери, где якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет продолжено, сообщается в коммюнике Скотленд-Ярда.

«Следователи контртеррористической полицейской сети Скотленд-Ярда продолжают расследовать покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте этого года. В состоянии (здоровья) обоих наблюдается значительный прогресс, и мы оба рады тому, что господин Скрипаль теперь также выписан из больницы, о чем Национальная система здравоохранения объявила ранее этим утром», – передает ТАСС текст сообщения.

Отмечается, что расследование дела Скрипалей является «комплексным», а британские следователи «продолжают собирать вместе все доказательства с целью установить все факты и обстоятельства, связанные с этим ужасным нападением».

В ведомстве подчеркивают, что полиция не обсуждает меры защиты, предпринимаемые в отношении Скрипалей, с целью обеспечения их безопасности.

Напомним, в пятницу Сергея Скрипаля выписали из больницы.

66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

Между тем западные страны из-за отравления Скрипалей выслали более сотни российских дипломатов. Однако на этом меры закончились, тем более что расследование никакого развития не получило – Британия только все больше запутывается в своих доводах.