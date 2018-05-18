Кремль объяснил интенсивность международных контактов Путина

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Был ли Николай Второй «слабым правителем»

Николай Второй с императрицей Александрой Федоровной и царевичем АлексеемФото: Public domain
18 мая исполняется 150 лет со дня рождения последнего русского царя – Николая Второго. Хотя его жизнь и смерть уже давно стали частью нашей истории, отношение к нему далеко от музейного. Он святой – и его же делают виноватым во всем. И один из главных упреков к нему – слабость как личности и правителя. Справедлив ли этот упрек? Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Квантовая Россия

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Пятьдесят лет назад люди были уверены в том, что к 2018 году человечество уж наверняка полетит в дальний космос обживать открытые там пригодные для жизни планеты. Не получилось. Случилась штука не менее удивительная. Подробности...

Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...
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Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

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          Кремль объяснил интенсивность международных контактов Путина

          18 мая 2018, 12:50

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Интенсивность международных рабочих контактов президента Владимира Путина обусловлена непростой геополитической обстановкой и желанием активно развивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

          «Весьма непростая геополитическая обстановка в целом. Кроме того, это процесс развития двусторонних отношений, потому что Россия активно развивает двусторонние отношения со своими партнерами, ищет взаимовыгодные отношения, основанные на принципах уважения интересов друг друга, со всеми странами, которые готовы следовать этой формуле», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, чем обусловлено большое число переговоров главы государства с зарубежными коллегами, состоявшихся в последнее время.

          Он добавил, что Путин неоднократно говорил, что является «сторонником таких отношений, которые, в первую очередь, имеют своей целью создание благоприятной атмосферы для реализации наших внутренних экономических и социальных планов».

          Напомним, ранее Песков анонсировал тему встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая пройдет в пятницу в Сочи.


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