Кремль объяснил интенсивность международных контактов Путина

Интенсивность международных рабочих контактов президента Владимира Путина обусловлена непростой геополитической обстановкой и желанием активно развивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Весьма непростая геополитическая обстановка в целом. Кроме того, это процесс развития двусторонних отношений, потому что Россия активно развивает двусторонние отношения со своими партнерами, ищет взаимовыгодные отношения, основанные на принципах уважения интересов друг друга, со всеми странами, которые готовы следовать этой формуле», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, чем обусловлено большое число переговоров главы государства с зарубежными коллегами, состоявшихся в последнее время.

Он добавил, что Путин неоднократно говорил, что является «сторонником таких отношений, которые, в первую очередь, имеют своей целью создание благоприятной атмосферы для реализации наших внутренних экономических и социальных планов».

Напомним, ранее Песков анонсировал тему встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая пройдет в пятницу в Сочи.