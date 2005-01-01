США захотели заказать у России «Союз»

США намерены заказать в России изготовление космического корабля «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) из-за задержки в создании американских коммерческих космических кораблей.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в данный момент «ведутся переговоры о заказе изготовления пилотируемого корабля «Союз», передает РИА «Новости».

«Его производство и полет к МКС полностью оплатит американская сторона. В экипаж войдут два американских астронавта. Управлять кораблем будет российский космонавт», – добавил источник.

Планируется заключение контракта между корпорацией Boeing и РКК «Энергия»; подобный договор был заключен на доставку американских астронавтов в 2018 и первой половине 2019 года.

Для заключения контракта потребуется разрешение от американских законодателей, которые могут выступить с критикой зависимости NASA от России.

Однако проблемы могут возникнуть и с российской стороны – в апреле сообщалось, что правительство якобы запретило Роскосмосу подписывать юридически обязывающие документы с государствами, которые ввели санкции против России.

Ранее сообщалось, что США потеряют зависимость от России в пилотируемой космонавтике уже с 2019 года.