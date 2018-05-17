«Роскосмос» сказал, когда США перестанут зависеть от России

США потеряют зависимость от России в пилотируемой космонавтике со следующего года, говорится в презентации директора департамента развития коммерческих проектов «Роскосмоса» Анны Кудрявцевой.

В данное время США создает несколько пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту и к Луне, а два типа частных американских кораблей уже осуществляют доставку груза на станцию.

«Сегодня только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России», – передает РИА «Новости» слова Кудрявцевой из презентации, представленной на заседании Общественного совета «Роскосмоса».



Фотографии с заседания опубликованы на сайте госкорпорации. Снимок с прогнозом получения США независимости в пилотируемой космонавтике, опубликованный на сайте «Роскосмоса» содержит подпись «Конфиденциально».



В презентации говорится, что в настоящее время для пилотируемых запусков Россия располагает ракетами «Союз-ФГ» и «Союз-2.1а», пилотируемым кораблем «Союз МС», грузовым «Прогресс МС» и российским сегментом МКС, в то время как США располагают лишь грузовыми кораблями Dragon и Cygnus.



В презентации говорится, что с 2006 года США разрабатывают пилотируемые корабли CST 100, Dragon-2, Orion, корабль снабжения DreamChaser и прорабатывают облик лунной станции и лунной базы. Россия в перспективе имеет лишь проекты ракеты «Союз-5» и корабля «Федерация».



Напомним, 5 мая ракета Atlas V, несущая исследовательский зонд InSight была запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии.