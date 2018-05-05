Ракета с зондом для исследования Марса выпущена с космодрома в США

Ракета Atlas V, несущая исследовательский зонд InSight запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Пуск состоялся в 14.05 мск. Зонд предназначен для исследования внутренних слоев Марса, передает РИА «Новости».

Уточняется, что это первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. InSight должен установить на Марсе сейсмограф для измерения перемещений внутренних пород и ударов метеоритов. Предполагается, что это даст ученым возможность узнать о строении планеты больше.

Кроме того, зонд будет бурить поверхность планеты, чтобы получить данные о формировании и развитии Марса.

До Марса зонд долетит в ноябре 2018 года.

Напомним, в апреле орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии «ЭкзоМарс» (Роскосмос и Европейское космическое агентство) перешел на рабочую орбиту и начал изучение газового состава атмосферы Марса в поисках следов метана и окиси углерода как показателей геологической и биологической активности планеты.

Ранее НАСА заявило, что для изучения поверхности Марса ученые также собираются создать рой роботизированных пчел.