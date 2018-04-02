НАСА собралось запустить на Марс робопчел

Для изучения поверхности Марса ученые собираются создать рой роботизированных пчел, программа по их созданию финансируется НАСА.

Кибер-насекомые, которые названы Marsbees, имеет туловище размером со шмеля, однако оснащены также гигантскими крыльями – они нужны, так как атмосфера Марса примерно в 100 раз тоньше, чем у Земли, сообщается на сайте НАСА.

Пчелы разработаны американскими и японскими учеными. Их оснастят датчиками и устройствами беспроводной связи, чтобы они могли снимать ландшафт, брать образцы грунта и даже искать признаки жизни – в частности, они должны будут фиксировать возможные выбросы метана.

Сейчас Марс изучают с помощью марсохода, однако ученые НАСА недовольны тем, что он слишком медленно передвигается. Так, Curiosity c 2012 года проехал всего 18 километров.

Marsbees могли бы передвигаться по планете с большей скоростью. При этом они могли бы заряжаться от марсохода, который станет базой роботизированных пчел.

В НАСА отмечают, что роботы-пчелы удобны и для испытаний - из-за небольшого размера их можно проверить в различных помещениях, создав необходимые условия. Пока ученые только разрабатывают проект пчел, в частности, рассчитывается размер крыла, вес и возможная скорость.