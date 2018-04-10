«ЭкзоМарс-1» начал миссию на Красной планете

Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии «ЭкзоМарс» перешел на рабочую орбиту и в ближайшее время начнет изучение газового состава атмосферы в поисках следов метана и окиси углерода как показателей геологической и биологической активности Красной планеты, сообщает Роскосмос.

«Сейчас аппарат TGO находится на круговой орбите высотой около 400 километров. В течение ближайшего времени будут завершены окончательные калибровки научной аппаратуры и установка нового программного обеспечения», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В Роскосмосе также сообщили, что на третью декаду апреля запланировано начало наблюдений в режиме солнечных затмений, основном для разработанного в Институте космических исследований РАН российского спектрометрического комплекса АЦС и европейского спектрометра NOMAD.

«Важнейшая задача этих экспериментов – определить содержание малых газовых составляющих марсианской атмосферы, в том числе «парниковых газов» метана и окиси углерода. Для этого очень важны наблюдения атмосферы «на просвет», когда Солнце заходит за диск планеты и просвечивает слой атмосферы над поверхностью», – добавили в корпорации.

Отмечается также, что TGO займется созданием карты марсианских залежей льда, где может быть заключен метан и органические останки микробов, передает ТАСС.

«ЭкзоМарс» – совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата. Первый этап проекта был запущен в 2016 году. В октябре того же года аппараты достигли планеты. TGO остался на орбите, а десантный модуль разбился при посадке на Марс. Он должен был отработать технологию входа в атмосферу и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии «ЭкзоМарс» в 2020 году.

На этой стадии предусмотрена отправка на планету российской посадочной платформы и европейского марсохода.