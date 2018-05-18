Названы возможные последствия срыва саммита США и КНДР

Возможный срыв запланированной на 12 июня встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может привести к заморозке дипломатических контактов между странами, пишет The Global Times.

«Отмена саммита двух лидеров повлечет новые риски, которые способны привести к заморозке дипломатических контактов или даже очередным ядерным испытаниям со стороны Пхеньяна», – передает ТАСС текст статьи издания.

«Отказ от проведения встречи не принесет КНДР никакой пользы, саммит является также последним шансом для США решить этот вопрос [денуклеаризации Корейского полуострова] дипломатическим путем», – приводит газета высказывание профессора Нанкинского университета Чжу Фэна.

Напомним, Пхеньян отменил саммит с Южной Кореей, поскольку в минувшую пятницу начались американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder. Северная Корея поставила Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Трамп в ответ пригрозил КНДР ливийским сценарием.