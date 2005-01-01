Google добавил Крымский мост на карты

Крымский мост, автомобильное движение по которому открылось во вторник, в четверг появился в сервисе Google Maps.

По данным сервиса на 14.00 мск, мост отображается на картах Google, передает ТАСС. Однако проложить автомобильный маршрут по Крымскому мосту по-прежнему невозможно, поскольку сервис предлагает воспользоваться паромной переправой.

В среду пользователи Сети заметили, что карты Google не строят маршрут из материковой части России в Крым через новый мост, открытый во вторник президентом Владимиром Путиным.

Во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста.

В среду за первый час работы по Крымскому мосту проехали более тысячи машин и мотоциклов.