Google отказался строить маршрут через Крымский мост

Пользователи Сети заметили, что карты Google не строят маршрут из материковой части России в Крым через новый мост, открытый во вторник президентом Владимиром Путиным.

«В «Яндекс» Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают», – написал в Twitter пользователь Korzhavin.

В Яндекс Крымский мост уже нарисовали, в Google еще опаздывают pic.twitter.com/sBMkGUeIs3 — Kirill (@korzhavin) 16 мая 2018 г.

Карты Google действительно ведут из Краснодарского края в Крым через паромную переправу. Трасса по Крымскому мосту вообще не нарисована, хотя даже со спутника Google сооружение заметно.

во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста.

В среду за первый час работы по Крымскому мосту проехали более тысячи машин и мотоциклов.