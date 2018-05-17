Военные следователи назвали вероятного виновника взрывов в Удмуртии

Военные следователи подключились к выяснению причин взрывов боеприпасов на бывшем полигоне в Удмуртии, где накануне возник пожар, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК.

«Войсковая часть расформирована в 2011 году после произошедшего на ее территории пожара и взрыва боеприпасов.

До настоящего времени работы по ее очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объеме не выполнены», – передает ТАСС сообщение ГВСУ. После завершения работ землю планируют передать местным органам власти.

Следователи военного следственного отдела СК по Ижевскому гарнизону находятся рядом с местом происшествия и начнут работу сразу после тушения пожара.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в ГВСУ.

По данным военных следователей, в результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений нет.

В среду в поселке Пугачево (Удмуртия) начался пожар на территории бывшего военного арсенала, фиксировались взрывы.

В район ЧП направили два пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200.

Также сообщалось, что расположенный в 10 километрах от Пугачево детский санаторий эвакуируют из-за пожара.

Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова сообщила, что в Удмуртии перестали детонировать снаряды на территории бывшей воинской части в удмуртском Пугачево.

Позже она же сообщила, что взрывы возобновились.