На бывшем военном арсенале в Удмуртии начались взрывы

Одиночные взрывы фиксируются на месте пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

На территории бывшего военного арсенала горит сухая трава, а также происходят единичные подрывы, природу которых спасатели объяснить пока не смогли, передает ТАСС.

Речь идет о пожаре на закрытой нежилой территории.

Между тем, как сообщил глава Пугачевского муниципального образования Удмуртии Эдуард Султанов, из-за возгорания травы начали детонировать снаряды, не собранные после взрыва на арсенале в Пугачево.

Султанов отметил, что на технической территории бывшей воинской части произошло возгорание травы, как это было в мае 2015 года. После этого «пошла одиночная и групповая детонация боеприпасов, которые еще не собрали».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах республики, по предварительным данным, взорвались три разлетевшихся и неразорвавшихся ранее снаряда близ поселка Пугачево.

По информации МЧС республики, химически опасные вещества в детонирующих снарядах отсутствуют.

Жителей Пугачево из-за взрывов на бывшем военном полигоне эвакуируют. Как отмечают в экстренных службах, в первую очередь проводится эвакуация детей. Взрослые покидают помещения самостоятельно. Детские учреждения и школы закрыты.

Площадь пожара составляет 10 га.

Напомним, в мае 2015 года на артиллерийском арсенале в удмуртском Пугачево также сдетонировали снаряды. В ночь на 3 июня 2011 года на 102-м артиллерийском арсенале в Удмуртии взорвались снаряды в результате пожара. Огонь полыхал два дня, и его удалось потушить лишь 5 июня. В результате ЧП погиб один военнослужащий, травмы получили 100 человек. Более 28 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.