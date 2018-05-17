На бывшем арсенале в Удмуртии снова слышатся взрывы

На территории бывшей воинской части в Пугачево (Удмуртия), где вторые сутки горит сухая трава, возобновились редкие взрывы снарядов, сообщила пресс-секретарь регионального главка МЧС Вероника Митрофанова.

«Взрывы снарядов на полигоне возобновились из-за повышения температуры, но они очень редкие», – передает РИА «Новости» слова Митрофановой.

Она рассказала, что этом самолет и вертолет сбросили на очаги уже 106 тонн воды, спасатели, работающие с земли – 66 тонн.



В среду в поселке Пугачево (Удмуртия) начался пожар на территории бывшего военного арсенала, фиксировались взрывы.

В район ЧП направили два пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200.

Также сообщалось, что расположенный в 10 километрах от Пугачево детский санаторий эвакуируют из-за пожара.

Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова сообщила, что в Удмуртии перестали детонировать снаряды на территории бывшей воинской части в удмуртском Пугачево.