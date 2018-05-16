На тушение арсенала в Удмуртии направят самолет-амфибию

В МЧС сообщили, что на тушение природного пожара в удмуртском Пугачево, где взрываются военные снаряды, направят из Екатеринбурга самолет-амфибию и вертолет.

В Пугачево также направили два пожарных поезда. «Возник пожар на территории бывшего военного арсенала. В настоящее время происходит единичная детонация боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших нет. На место следуют два пожарных поезда. Проводится наращивание сил и средств», – сообщили в МЧС, передает РИА «Новости».

Ранее в республиканском ГУ МЧС сообщили, что одиночные взрывы фиксируются на месте пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии.

Напомним, в мае 2015 года на артиллерийском арсенале в удмуртском Пугачево также сдетонировали снаряды. В ночь на 3 июня 2011 года на 102-м артиллерийском арсенале в Удмуртии взорвались снаряды в результате пожара. Огонь полыхал два дня, и его удалось потушить лишь 5 июня. В результате ЧП погиб один военнослужащий, травмы получили 100 человек. Более 28 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.