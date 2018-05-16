Взрывы снарядов в Удмуртии сочли угрожающими детскому санаторию

Расположенный в 10 километрах от удмуртского поселка Пугачево детский санаторий эвакуируют из-за пожара на территории бывшего военного арсенала.

«Эвакуируют детский санаторий, всего 79 детей»,– сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС России, передает РИА «Новости».

Ранее в республиканском ГУ МЧС сообщили, что одиночные взрывы фиксируются на месте пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии. На тушение пожара из Екатеринбурга собирались направить самолет-амфибию и вертолет, а также два пожарных поезда.

Напомним, в мае 2015 года на артиллерийском арсенале в удмуртском Пугачево также сдетонировали снаряды. В ночь на 3 июня 2011 года на 102-м артиллерийском арсенале в Удмуртии взорвались снаряды в результате пожара. Огонь полыхал два дня, и его удалось потушить лишь 5 июня. В результате ЧП погиб один военнослужащий, травмы получили 100 человек. Более 28 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.