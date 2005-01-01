Взрывы снарядов в Удмуртии прекратились

В Удмуртии перестали детонировать снаряды на территории бывшей воинской части в удмуртском Пугачево, сообщила пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.

Открытое горение на месте ЧП ликвидировано при помощи авиации. В данный момент «проводится проливка с привлечением самолета Бе-200 и вертолетов Ми-8», передает РИА «Новости» слова источника в экстренных службах региона.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако из опасной зоны были эвакуированы более 1 тыс. 400 человек; 33 из них находятся в пунктах временного размещения.

Напомним, в среду в поселке Пугачево (Удмуртия) начался пожар на территории бывшего военного арсенала, фиксировались взрывы.

В район ЧП направили два пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200.

Также сообщалось, что расположенный в 10 километрах от Пугачево детский санаторий эвакуируют из-за пожара.