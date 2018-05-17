У храма богини Хатхор в Еипте найдены не известные ранее надписи

Польские ученые обнаружили несколько десятков ранее не известных иероглифических записей неподалеку от храма богини Хатхор в центральном Египте, сообщил руководитель экспедиции Войцех Эйсмонд.

«Несколько десятков записей высечены на каменной стене в непосредственной близости от каменного храма возрастом около 3,5 тысяч лет, где поклонялись, в частности, богине Хатхор», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство РАР слова Эйсмонда.

Он отметил, что обнаруженные надписи являются «бесценным источником для исследований верований древних».



Перевод египтолога Давидом Вечорко позволяет утверждать, что в обнаруженных записях, выполненных примерно с 1770 до 1400 года до нашей эры, содержатся просьбы к богам о заступничестве или благодарность за помощь.

По словам ученых, большинство записей находятся в таких местах, на скалах, что часто их невозможно увидеть без специального снаряжения.

Неизвестные до сих пор надписи находятся рядом с каменной святыней, исследуемой в последние годы группой археологов под руководством Эйсмонда. Именно польские ученые смогли установить, что храм был основан во времена правления Хатшепсут, то есть 3,5 тыс. лет назад, и что она была посвящена богине Хатхор.

Напомним, в ноябре 2016 года археологи обнаружили в исторической области Верхний Египет древний город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до н. э.