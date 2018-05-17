Китай испытал первую частную ракету

Китайская частная компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в Китае коммерческой ракеты OS-X, сообщили китайские СМИ.

Как передает Центральное телевидение Китая, это первый пуск ракеты, полностью разработанной и произведенной частной компанией в Китае. Пуск состоялся в четверг в 7.33 (2.33) по местному времени на тестовой площадке на северо-западе страны. Ракета провела в воздухе 306 секунд, передает РИА «Новости».

По данным канала, постройка ракеты от этапа проектно-конструкторской работы заняла год.

Ракета OS-X длиной 9 метров, способна доставить полезный груз на орбиту на высоту 800 километров над Землей.

Напомним, в марте Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.