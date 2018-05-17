США потребовали от КНДР за полгода избавиться от части ядерных боеголовок

США на переговорах с КНДР потребовали от Пхеньяна вывода за пределы страны в течение шести месяцев как минимум части имеющихся ядерных боеголовок, радиоактивных материалов и межконтинентальных баллистических ракет, сообщают японские СМИ.

Как пишет японская газета «Асахи» со ссылкой на источники, в обмен на вывоз ядерного оружия, материалов и ракет Вашингтон готов вычеркнуть КНДР из списка государств – пособников терроризма, что откроет путь к получению Пхеньяном гуманитарной помощи со стороны Китая и Южной Кореи, передает ТАСС.

По данным источников, КНДР и США в данный момент далеки от конкретной договоренности такого рода. КНДР требует предоставления ей надежных гарантий безопасности и замены нынешнего соглашения о перемирии мирным договором с последующим установлением дипломатических отношений и предоставлением инвестиций.



В среду первый замглавы северокорейского МИД Ким Ге Гван назвал условие, при выполнении которого КНДР согласится на проведение переговоров с Соединенными Штатами на высшем уровне. По словам дипломата, если КНДР услышит от США лишь односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне «не будет интереса к такому диалогу».