Шарий прокомментировал «победу Украины в информационной войне»

Блогер Анатолий Шарий прокомментировал для газеты ВЗГЛЯД заявления главы службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентина Петрова о том, что Украина якобы побеждает Россию в информационной войне.

«Если он (Петров) сказал, что выигрывает – значит, выигрывает. Я абсолютно верю представителям СНБО. Кстати, у них, по-моему, каждые два месяца (секретарь СНБО Александр) Турчинов обязательно проявляется и рассказывает, что грядет нападение России. И над этим уже даже смеются народные депутаты, в частности, (депутат Рады Мустафа) Найем его стебет», – сказал Шарий.

Он отметил, что видит «запрещенные приемы» с обеих сторон, однако говорить о том, что кто-то в этих войнах выигрывает, по мнению журналиста, «абсолютная глупость».

«Дело в том, что обрабатываются-то собственные войска, вот в чем дело. Что российская пропаганда обрабатывает россиян. Это бред сумасшедшего – рассказывать, что украинцы обрабатываются российской пропагандой. Каким таким образом? С другой стороны, украинская пропаганда – она же тоже обрабатывает опять-таки своих», – отметил Шарий.

По его словам, о победе можно говорить, если пропагандой привлекаются на свою сторону противники.

«Мы проводим регулярно опросы в Киеве и понимаем, что эта пропаганда в итоге в основном бьет по бабушкам. Потому что они сидят и смотрят телевизор. А молодые люди, которые ищут в интернете разные точки зрения, умеют находить разную информацию, а не получать ее с этих заскорузлых фейкометных каналов украинских, то есть они не подвержены ни той пропаганде, ни другой», – заявил Шарий.

Он также рассказал, можно ли говорить о влиянии пропаганды на европейских обывателей.

«Украинский «рупор пропаганды» в Европе никто не слышит, это я вам гарантирую. То, что там рассказывают, мол, мы UATV открыли (Украинский телеканал иновещания), которое будет вещать на Европу – да никому это здесь не надо. Никто это не смотрит, никто это не слушает. Российская пропаганда, опять-таки, тоже работает только на русскоязычных жителей Европы», – заявил он.

Шарий уверен, что европейцы не смотрят и RT. «Их смотрят исключительно или наши, или наши уже в третьем поколении, которые уже язык забыли, но смотрят на английском. Но все равно обработка в итоге идет только по своим», – заключил Шарий.

Ранее в среду глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров заявил, что Киев выигрывает информационную войну с Москвой.