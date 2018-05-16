В Киеве заявили, что Украина выигрывает информационную войну с Россией

Глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что Киев выигрывает информационную войну с Москвой.

«Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле ее выиграем, и этому есть множество примеров. И волонтеры, и гражданское общество, и государство делают все возможное для этого », – приводит слова Петрова пресс-служба СНБО.

Он также отметил, что вопрос свободы потока информации зависит от доверия общества к государству. «Абсолютной свободы информации нет и не может быть. Есть ограничения – этические, моральные, юридические », – сказал чиновник.

Отметим, что Киев регулярно обвиняет Россию в пропагандистской деятельности. Доходит до курьезов - украинские власти заявляли, что Москва использует в целях пропаганды образ «украинской птицы снегиря». Под предлогом защиты от российской пропаганды на Украине запрещали российские и советские фильмы, книги и телеканалы.