Галкин показал их с Пугачевой замок

Юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях ролик, в котором показал подписчикам роскошный замок в деревне Грязь, где он живет с женой Аллой Пугачевой.

«Весну, птиц и солнце запускаю вам в ленту! Всем весеннего настроения!», – написал Максим Галкин, опубликовав на своей странице в Instagram видеоролик, где показал сад и замок, в котором он живет с певицей Аллой Пугачевой и детьми – Гарри и Лизой Галкиными.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 16 Май 2018 в 2:25 PDT

Подписчики со всей страны стали делиться с ним своими впечатлениями:

«Максим, вы молодец, хозяин! Очень здорово жить окружая себя такой лесной красотой!», – написала lanakozireva56.

«Здорово у вас. Прям хочется побегать босиком по такой красоте! Смотрится очень естественно сад, как будто человек не вмешивался!», – считает ksanti_77.

Поклонники Галкина из Кемерово, Сургута, Екатеринбурга пожаловались на дожди и холод в своих регионах, и попросили Галкина чаще показывать домашние видео.

Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин купили недвижимость на Кипре.