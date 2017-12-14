Дети Пугачевой и Галкина стали гражданами Кипра

Адвокат Пугачевой и Галкина признался, что после оформления недвижимости на Кипре все члены семьи могут получить гражданство республики и без визы выезжать в 150 стран мира.

«На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 млн евро (до 2013 года минимальная сумма вложений была на 500 тыс. евро больше), то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети», – со ссылкой на адвоката певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина Семена Погосяна сообщает «Комсомольская правда».

В 2017 году стало известно, что супруги купили на острове шикарный дом за 2 млн евро и получили гражданство Кипра. Максим Галкин эту новость опровергал, однако не так давно постояльцы одного из кипрских отелей заметили известную семью.

Пугачева и Галкин взяли с собой на Кипр четырехлетних двойняшек, чтобы завершить некую бюрократическую процедуру, сообщили изданию местные риэлторы. В отеле знаменитости остановились, поскольку их апартаменты пока не отремонтированы.

«Сначала получают гражданство родители (спустя 3-6 месяцев после сделки и проверки документов), а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил», – заявил Погосян.

По его словам, они купили недвижимость исключительно из-за гражданства и возможности посещать более 150 стран без визы.

В начале нулевых литовский паспорт получила и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, литовка по отцу.