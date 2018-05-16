Демонстранты ворвались в здание администрации Еревана

Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, ворвались в здание администрации армянской столицы.

В здании демонстранты попытались пройти в кабинет мэра, но путь им преградили полицейские и сотрудники администрации Еревана, передает РИА «Новости».

Противники мэра обвиняют его в неэффективности и неподотчетности перед гражданами.

Маргарян – член бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания 8 мая премьером лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна.