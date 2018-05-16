Вынесен приговор готовившим теракты в Москве

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил на сроки от 15 до 18 лет четырех фигурантов дела о торговле оружием и подготовке теракта в Москве.

«Окончательно назначить наказание Хисматулле Наимову в виде 16 лет колонии строгого режима, Виктору Федоровичу – 18 лет колонии строгого режима, Тамерлану Цечоеву – 16 лет колонии строгого режима, Аброру Хайдарову – 15 лет колонии строгого режима», – передает ТАСС приговор судьи.

Напомним, в декабре 2016 года ФСБ сообщила, что в Москве предотвращена серия терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара группировки ИГ*. В ведомстве сообщили, что в диверсионно-террористическую группу, деятельность которой была пресечена, входили граждане Таджикистана и Молдавии. Четыре участника группы были задержаны.

Позже гражданин Молдавии, один из четырех задержанных предполагаемых участников террористической группы, - Виктор Федорович - признал вину и дал показания против других фигурантов дела.