ЕС решил заменить доллар на евро в расчетах с Ираном за нефть

Евросоюз намерен перейти с доллара США на евро при оплате иранской нефти, заявляют в Брюсселе.

Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает РИА «Новости».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Франция, Германия и Великобритания в ответ на выход США из соглашения по иранской ядерной программе договорились о выработке в скором времени практических решений для поддержания и углубления экономических связей с Ираном.

До этого Иран потребовал гарантий экономических выгод от соблюдения ядерной сделки.