ЕС и Иран решили активизировать экономическое сотрудничество

Евросоюз и Иран договорились активизировать сотрудничество в энергетике, сфере транспорта и финансовых услуг, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она сообщила, что по итогам прошедших в Брюсселе переговоров глав МИД Франции, Германии, Великобритании и Ирана, стороны «подтвердили необходимость выполнения всех положений СВПД, в первую очередь развития торговых и экономических отношений с Ираном, продажи иранской нефти и нефтепродуктов, предоставления финансовых услуг Ирану, развития морского и железнодорожного транспорта и создания инвестиционных инструментов для упрощения сотрудничества европейских и иранских компаний», передает ТАСС.

При этом Могерини уточнила, что на переговорах речь шла о конкретных практических экономических мерах по поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, никакие гарантии в юридическом смысле согласованы не были.

Ранее Иран потребовал гарантий экономических выгод от соблюдения ядерной сделки.