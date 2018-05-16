Британия потребовала от компаний усилить киберзащиту от возможных атак России

Власти Великобритании рекомендовали компаниям и госорганизациям усилить киберзащиту на случай возможных «хакерских атак России», сообщили местные СМИ.

Как пишет Financial Times со ссылкой на главу национального центра кибербезопасности, входящего в состав центра правительственной связи (ЦПС) британской электронной разведки, Киарана Мартина, центр провел совещания с представителями 130 компаний и государственных учреждений.

По данным издания, такие меры британские власти приняли после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Россию, передает ТАСС.

В ходе встреч сотрудники Центра дали бизнесменам и госорганизациям рекомендации о том, какие меры по усилению защиты от хакерских атак.

«До (инцидента в) Солсбери Россия была нашим основным противником в киберпространстве, и мы предпринимали некоторые меры в связи с этим. Имело смысл усилить кампанию по защите в ключевых сферах экономики после возросшего напряжения вокруг Солсбери», – сказал Мартин.

При этом он отметил, что на данный момент британские спецслужбы не наблюдают никакой усиленной враждебной киберактивности со стороны России.

Напомним, в апреле, в совместном заявлении британские и американские спецслужбы заявили, что в отместку за ракетный удар по Сирии Россия запустила крупную кибератаку на Великобританию и другие западные страны.

Глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявил, что британские спецслужбы не смогут обеспечить «абсолютную защиту» страны от предполагаемых кибератак.