США и Британия призвали Запад приготовиться к кибервойне с Россией

В отместку за ракетный удар по Сирии в минувшие выходные Россия запустила крупную кибератаку на Великобританию и другие западные страны, предупредили в совместном заявлении британские и американские спецслужбы.

Россия нацелилась на компьютеры десятков тысяч семей в Великобритании, чтобы шпионить за ними и устраивать массовые кибератаки, подчеркивается в совместном заявлении британского Центра правительственной связи (GCHQ) и американской ФБР, сообщила The Telegraph.

По данным спецслужб, Россия намерена также нанести киберудары по «критической инфраструктуре», включая энергетические сети, службы экстренной помощи и военные объекты.

В том, что Кремль развернул свою кампанию спустя несколько часов после удара по Сирии, уверены и источники Уайтхолла. Угроза со стороны России оценивается на «самом высоком уровне», подтвердили изданию и в Национальном центре кибербезопасности Британии. «Мы считаем Кремль ответственным за его умышленную кибердеятельность», – подчеркнула помощник секретаря по вопросам кибербезопасности и коммуникаций Великобритании Жанетт Манфра, которую цитировала The Financial Times.

Представители США и Великобритании не в первый раз заявляют о том, что Москва угрожает кибератаками по инфраструктуре, в том числе по больницам, банкам, системам управления воздушным движением. Но впервые они выступили с конкретными рекомендациями для гражданских лиц и компаний о том, как защитить себя, заметила газета.

Главным объектом атаки России стали интернет-маршрутизаторы, указала Жанетт Манфра. Она призвала использовать брандмауэры и системы обнаружения вторжений в сеть с целью шпионажа и хищения интеллектуальной собственности.