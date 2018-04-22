Спецслужбы Британии признали неспособность обеспечить защиту от кибератак

Глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявил, что британские спецслужбы не смогут обеспечить «абсолютную защиту» страны от предполагаемых кибератак.

По его словам, Великобритания якобы точно столкнется с кибератаками со стороны России, неизвестным остается только то, когда это случится, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни», – заявил Мартин, пояснив, что к таким системам относятся энергосети, водоснабжение, интернет, транспорт и служба здравоохранения.

По данным издания, NCSC уже направило правительству Великобритании письмо, содержащее список неотложных действий, которые департаменты и должностные лица должны предпринять для защиты от кибератаки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распространившиеся в британских СМИ информационные вбросы о якобы имеющейся со стороны Москвы «киберугрозе» могут быть подготовкой к массивной кибератаке Лондона на Россию.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, для чего Британия имитирует масштабную кибератаку со стороны России.