Захарова назвала цель выпада Лондона на тему «киберугрозы»

Распространившиеся в британских СМИ заявления о якобы имеющейся со стороны Москвы «киберугрозе» могут быть подготовкой к массивной кибератаке Лондона на Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Налицо очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

«В тиражируемых спекуляциях видим не что иное, как намеренное уклонение британской стороны от какого бы то ни было диалога с нами по этой теме», – подчеркнула Захарова.

Москва потребовала от Лондона предоставить конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений.

«Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин Офис. Ответа на него пока не поступило», – сообщила Захарова.

По ее словам, заявлениями о «киберугрозе со стороны России» правительство Великобритании «готовит собственное население к одобрительному восприятию массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая – в случае осуществления – на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием».

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, для чего Британия имитирует масштабную кибератаку со стороны России.