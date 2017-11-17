Названы сроки поставки в ВКС Ту-22М3М

Новый авиационный ударный комплекс – модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 – поступит в Дальнюю авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России в октябре, рассказал источник в оборонно- промышленном комплексе.

«Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года», – передает ТАСС слова источника.

Как рассказал другой источник в ОПК, Ту-22М3 не потребуется длительных испытаний, так как для модернизации до нового уровня он был взят из строевых самолетов Дальней авиации.

«Будут проведены только несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик», – сказал источник.

Он рассказал также, что самолет в ходе модернизации получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое оборудование.

«Самолет ремоторизован - установлены НК-25 с полным ресурсом», – добавил источник.

В ноябре 2017 года сообщалось, что новый самолет получит современное высокоточное оружие, а комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2.

Напомним, в конце апреля 2018 года на Казанском авиационном заводе сообщили, что в августе планируется поднять в воздух сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.