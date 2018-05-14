Фигуристка Медведева опровергла заявление своего экс-тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слова своего бывшего тренера Этери Тутберидзе о том, что для спортсменки не существует второго места.

Фигуристка Евгения Медвелева в эфире «Первого канала» заявила, что серебро Олимпийских игр в Пхенчхане не вызвало у нее никаких сожалений.

«Многие люди прекрасно понимают, что я не воспринимала серебро как трагедию. Мои слезы после проката не были вызваны абсолютным разочарованием в своих силах или в результате», – отметила спортсменка.

Она подчеркнула, что шла за самой высокой наградой, но для нее самое главное в фигурном катании – это получать удовольствие от того, что она делает.

«Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, поскольку я знала, что сделала абсолютный максимум того, что на тот момент я могла сделать», – сказала Медведева.

Напомним, ранее бывший тренер фигуристки Этери Тутберидзе заявила о том, что для Медведевой не существует второго места.

Напомним, Евгения Медведева сообщила, что прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переезжает в Канаду в группу Орсера, при этом она продолжит выступать за Россию.

Сам Орсер признался, что был поражен, получив сообщение от Медведевой с просьбой о встрече, на которой она попросила начать ее тренировать.