Орсер рассказал, как отреагировал на просьбу Медведевой тренировать ее

Канадский специалист Брайан Орсер признался, что был поражен, получив сообщение от двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой с просьбой о встрече, на которой она попросила начать ее тренировать.

«Я был поражен. Сказал своей помощнице Трейси Уилсон: «Ты не поверишь». Я понял, о чем идет речь», – цитирует Орсера РИА «Новости».

Также Орсер заявил, что Евгения Медведева приедет к нему в группу в Торонто в конце июня вместе с матерью.

Кроме этого канадский тренер сообщил, что встретился с Медведевой и ее матерью Жанной 22 апреля в Сеуле, где проходило шоу, в котором выступала фигуристка.

«Она мне сказала: хочу поменять (тренера). Она не объяснила, почему. И я ее сразу же очень зауважал, потому что она заявила: «Не хочу говорить ничего плохого о моей ситуации с нынешним тренером», – добавил Брайан Орсер.

Медведева в понедельник сообщила, что прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переезжает в Канаду в группу Орсера, при этом она продолжит выступать за Россию.

В воскресенье Тутберидзе сообщила, что не может связаться с Медведевой, спортсменка не отвечала на звонки и СМС. Тренер заявила, что «Женя от нас ушла». Перед этим сообщалось, что Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.