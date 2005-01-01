Медведева прояснила ситуацию с выступлениями за сборную России

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева официально прокомментировала ситуацию с уходом от тренера Этери Тутберидзе.

«Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», – приводит слова Медведевой пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Фигуристка также поблагодарила Тутберидзе и пожелала своему бывшему тренеру и ее воспитанникам развития и процветания

«Хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», – сказала Медведева.

По словам спортсменки, Тутберизде внесла неоценимый вклад в развитие ее не только как спортсмена, но и как личности. «От нее я получила много жизненных уроков. Я буду помнить их всю жизнь. На катке «Хрустальный» прошло мое детство, я буду с благодарностью вспоминать время тяжелой, но плодотворной работы», – отметила фигуристка.

Медведева пожелала «всем ребятам» из группы Тутберидзе «огромнейшего здоровья, терпения, трудолюбия и спортивного долголети». «Ведь все мы сейчас знаем, какими огромными, семимильными шагами двигается вперед наш всеми любимый спорт, фигурное катание», – добавил она.

Фигуристка подчеркнула, что надеется на то, что впоследствии «все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать».

В воскресенье Тутберидзе сообщила, что не может связаться с Медведевой, спортсменка не отвечала на звонки и СМС. Тренер заявила, что «Женя от нас ушла».

Перед этим сообщалось, что Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.