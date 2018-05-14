Роснефть опровергла выход итальянской Eni из совместных предприятий

НК «Роснефть» опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы прекращении сотрудничества с итальянской Eni по геологоразведке на российском шельфе из-за американских санкций.

Эти сообщения не соответствуют действительности, передает ТАСС заявление российской компании. «Роснефть и Eni остаются партнерами по совместным проектам», – заверили там.

Eni, в свою очередь, сообщила, что намерена продолжить выполнение своих обязательств, пока санкции это позволяют.

Напомним, 1 марта одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире ExxonMobil заявила, что выходит из целого ряда совместных проектов с Роснефтью. После этого британская нефтегазовая компания BP заявила, что намерена продолжить работу с российской компанией.