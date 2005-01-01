США подтвердили отказ участвовать в переговорах по Сирии в Астане

Представители США не будут участвовать в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе посольства США в Казахстане.

«США не будут участвовать в каком-либо официальном качестве в сирийских переговорах, которые проходят 14-15 мая в Астане», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее в понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков заявил, что США воздержались от направления делегации для участия в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане в роли наблюдателей.