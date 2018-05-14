США отказались от переговоров по Сирии в Астане

США воздержались от направления делегации для участия в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане в роли наблюдателей, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

«Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане», – передает РИА «Новости» слова Жайнаков, добавившего, что он не располагает данными о причинах этого решения.

Тем временем переговоры в рамках очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии начались в Астане.



«В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», – сообщили в пресс-службе.



Тамм заявили также, что прибытие делегации сирийской оппозиции на переговоры в Астану ожидается в ночь на вторник.



«Прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции ожидается в ночь на 15 мая», – говорится в сообщении.



В сообщении говорится также, что в столицу Казахстана прибыли делегация правительства Сирии во главе с постоянным представителем САР в ООН Башаром Джаафари и делегация ООН. Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Астану в понедельник днем.

Напомним, ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по Сирии в Астане назначили на 14-15 мая, все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили участие во встрече.

В феврале президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани отметили эффективность взаимодействия России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии, договорившись о дальнейшей работе в рамках астанинского формата.