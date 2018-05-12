Стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили свое участие в майской встрече

Все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили участие во встрече, которая состоится 14-15 мая, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Из сообщения министерства следует, что все стороны подтвердили свое участие в майской встрече; в ней примут участие «делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции», передает РИА «Новости».

Отмечается, что наблюдателем на встрече выступят делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

Участие представителей США в качестве наблюдателей пока не подтверждено.

Российскую делегацию возглавит специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом, а делегация Ирана примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Хосейном Джабери Ансари

В МИД Казахстана пояснили также, что за сутки до начала мероприятия гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов.

Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 15 мая.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по Сирии в Астане назначили на 14-15 мая.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани отметили эффективность взаимодействия России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии, договорившись о дальнейшей работе в рамках астанинского формата.

Урегулирование ситуации в Сирии обсуждалось на площадках Женевы и Астаны. Казахстан принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялись восемь раундов встреч.