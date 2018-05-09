Стала известна дата переговоров по Сирии в Астане

Страны-гаранты Астанинского процесса проведут встречу по урегулированию ситуации в Сирии 14-15 мая в Астане, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«Министерство иностранных дел Казахстана информирует о том, что страны - гаранты астанинского процесса подтвердили проведение очередной 9-й международной встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая 2018 года в столице Казахстана», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Планируется, что двусторонние и многосторонние консультации будут проведены 14 мая, а пленарное заседание – 15 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани отметили эффективность взаимодействия России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии, договорившись о дальнейшей работе в рамках астанинского формата.

Урегулирование ситуации в Сирии обсуждалось на площадках Женевы и Астаны. Казахстан принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялись восемь раундов встреч.